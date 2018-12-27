СЕГОДНЯ 18:51 2018-12-27T18:53:33+03:00

В Сочи мужчина уснул в машине и чуть не сгорел заживо Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Сочи на трассе Адлер – Красная Поляна. Водитель уснул в машине и не заметил, как она загорелась. Инцидент произошел около двух ночи. Из горящего автомобиля мужчину вытаскивали очевидцы. По их словам, он был пьян. Разбудить его не удалось, и чтобы достать мужчину из салона, очевидцы разбили боковое стекло.

- Огонь ликвидировали четыре человека и одна единица техники, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

- Сейчас по поводу возгорания проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД РФ.

Напомним, в Темрюкском районе водитель грузовика выпал из кабины в обрыв. Он зацепился за ветки и выжил.

По предварительным данным, водитель большегруза отвлёкся во время движения, в результате машина съехала с дороги. Кабина зависла над обрывом. Когда мужчина попытался вылезти из транспорта, упал вниз. Он зацепился за ветки и повис внизу в пяти метрах от дороги.