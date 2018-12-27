2018-12-27T20:08:43+03:00
Общество

Новый мэр Горячего Ключа вступил в должность

Александра Кильганкина поздравил Вениамин Кондратьев
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: пресс-служба администрации КубаниФОТО: пресс-служба администрации Кубани
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В церемонии инаугурации участвовали представители администрации края, ЗСК, силовых структур, духовенства, казачества, депутаты, главы сельских округов, руководители предприятий и организаций, жители района.

- Глава Горячего Ключа принес присягу и пообещал стоять на защите интересов населения, охранять права и свободы жителей муниципального образования. Он поблагодарил депутатов за доверие и пообещал активизировать работу в муниципалитете по всем направлениям, - сообщает Пресс-служба администрации Краснодарского края

Александр Кильганкин родился 31 июля 1974 года. С 2007 года возглавлял администрацию Саратовского сельского округа Горячего Ключа. С октября 2018 года исполнял обязанности главы города курорта.

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