В станице Динской реконструировали парк

СЕГОДНЯ 20:16 2018-12-27T20:16:06+03:00

Благоустроили зеленую зону площадью более 6 тысяч квадратных метров

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Все работы удалось сделать после участия Динского района в федеральной программе. На реконструкцию второй очереди Комсомольского парка потрачено 6,7 млн рублей.

- На центральной аллее парка установили современное наружное освещение, новая тротуарная плитка уложена взамен асфальтированных дорожек, выполнен отвод сточных вод, проведено озеленение, – сообщили в министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

В 2018 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Краснодарском крае выделено 1,5 млрд рублей. За счет этих средств приводят в порядок 92 дворовых и общественных территорий региона, которые были выбраны весной по итогам рейтингового голосования жителей.

- В 2019 году реализация проекта будет продолжена на новых объектах. На следующий год предусмотрен аналогичный объем средств, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края