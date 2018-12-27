2018-12-27T20:25:26+03:00
Общество

На Кубани аграрии получат 120 миллионов рублей за потерянный урожай из-за града

Минсельхоз России выделит средства 96 сельхозпроизводителям края
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Пресс-служба администрации Краснодарского краяФОТО: Пресс-служба администрации Краснодарского края
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На Кубани аграриям помогают на восстановительных работах и контролируют выплату компенсации за ущерб. Регион начал сбор документов у пострадавших. Специалисты оценили степень гибели и повреждения урожая.

– Для нашего региона особенно важно, что отрасль получила дополнительную поддержку. В июне из-за непогоды серьезно пострадали сразу несколько районов Кубани. Мы не оставили аграриев один на один с их бедой, – акцентировал Вениамин Кондратьев. – Все данные мы направили в федеральное ведомство, и сегодня имеем положительный результат. Минсельхоз Кубани уже начал производить выплаты.

Также руководитель региона отметил, что в следующем году в крае вновь будет действовать программа агрострахования для того, чтобы минимизировать погодные риски. На это предварительно выделено около 340 млн рублей из федерального и краевого бюджетов, - сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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