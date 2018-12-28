2018-12-28T07:18:53+03:00
Происшествия

В Сочи таксист сбил 14-летнюю девочку

Она получила серьезные травмы, ее доставили в больницу
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба ОГИБДД УВД по городу СочиФото: пресс-служба ОГИБДД УВД по городу Сочи
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В Сочи в четверг, 27 декабря около 17:40 на улице Московской произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, за рулем такси марки Renault находился 24-летний водитель. Машина ехала по улице Московской, когда молодой человек сбил 12-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения иномарки, в неустановленном для этого месте. Авария произошла совсем рядом с пешеходным переходом.

- Девочка в результате наезда получила серьезные травмы, ее доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ОГИБДД УВД по городу Сочи.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, 26 декабря в районе 65-километра автодороги Краснодар - Темрюк произошло массовое ДТП.

В аварии пострадали три человека: 28-летний водитель отечественного автомобиля, его пассажир и девушка, управлявшая машиной Fiat.

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