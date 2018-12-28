2018-12-28T07:35:16+03:00
Общество

В Краснодаре покажут «Гигантов Ледникового периода»

Выставка откроется 28 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба музеяФото: пресс-служба музея
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В историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына краснодарцам покажут экспозицию «Гиганты ледникового периода». Прийти на выставку можно уже сегодня, 28 декабря.

Для посетителей подготовили много интересного. Можно посмотреть на водоплавающего плезиозавра, нелетающую птицу-диатриму, кота-смилодона, наземного ленивца-мегатерия и других древних животных.

Все экспонаты двигаются и издают звуки. Это поможет участникам выставки почувствовать себя путешественниками, попавшими в прошлое на десятки тысяч лет назад.

Для юных краснодарцев и гостей города будет работать игротека: барельефный стол и пазлы.

- Выставка «Гиганты ледникового периода» откроется 28 декабря и продлится до 3 марта в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Фелицына, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе музея.

Адрес: Краснодар, улица Гимназическая, 67.

Стоимость билетов для взрослых – 250 рублей, для детей – 200 рублей, для студентов – 250 рублей.

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