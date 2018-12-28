2018-12-28T08:00:12+03:00
Общество

В Туапсинском районе открыли офис врача общей практики

На строительство потратили более 8 млн рублей из краевого бюджета
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации краяФото: пресс-служба администрации края
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В Туапсинском районе открыли офис врача общей практики, он расположен в селе Кривенковском. На строительство выделили более 8 млн рублей из краевого бюджета.

- Амбулаторию возвели на улице Спорной, рядом со школой. Площадь здания почти 200 квадратных метров. В нем находится регистратура, семь врачебных, еще процедурный и прививочный кабинеты. Также имеется дневной стационар на шесть коек. Они оснащены необходимым современным оборудованием и мебелью, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В медицинском учреждении смогут оказать помощь 4,9 тыс. человек.

В амбулатории будут работать врач общей практики, терапевт, педиатр, акушер-гинеколог.

- Сегодня на Кубани работает более 250 офисов врачей общей практики. Такая форма первичной медицинской помощи популярна у жителей края. Ежегодно в таких амбулаториях регистрируется более миллиона посещений, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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