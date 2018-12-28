2018-12-28T08:23:29+03:00
Общество

В Сочи подвели итоги года и наградили победителей на лучшее праздничное оформление

Торжественное мероприятие прошло в Зимнем театре 27 декабря
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации СочиФото: пресс-служба администрации Сочи
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В городе-курорте подвели итоги года. На мероприятии, которое прошло в Зимнем театре 27 декабря наградили победителей на лучшее праздничное оформление.

Среди районов Сочи самым красиво украшенным жюри признало Центральный. Второе место у Лазаревского, на третьем – Адлер и Хоста. Глава Сочи Анатолий Пахомов поздравил горожан с наступающими праздниками.

В 2018 году курорт посетили около 6 млн туристов. В Сочи прошло в три раза больше мероприятий, чем в прошлом, что дополнительно привлекает гостей города.

На курорте развивается социальная инфраструктура. В этом году построена новая школа в Совет-Квадже, новый корпус образовательного учреждения в Весёлом. Детские сады в Лоо и на Мацесте. Обустроено 48 новых спортивных и детских площадок.

- В следующем году планируется возведение пристроек к детским садам, модернизация водопроводных сетей, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

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