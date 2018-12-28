СЕГОДНЯ 08:49 2018-12-28T08:49:07+03:00

На Кубани у мужчины нашли пакетик с амфетамином и психоактивным веществом Фото: Архив "КП"

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На Кубани полицейские Кущевского района выявили факт незаконного хранения наркотиков.

Сотрудники Госавтоинспекции на стационарном посту ДПС для проверки документов остановили автобус марки Mercedes. При виде полицейских один из пассажиров заметно нервничал.

При личном досмотре у 34-летнего жителя ближнего зарубежья в правом наружном кармане куртки в кошельке обнаружили полимерный пакет с различными веществами. Их отправили на экспертизу, которая подтвердила, что это наркотики - амфетамин и психоактивное вещество, общей массой 0,313 грамма.

- Задержанного доставили в отдел полиции. Там мужчина пояснил, что нашел запрещенные вещества в Ростове-на-Дону и хранил для личного употребления, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ведется следствие.