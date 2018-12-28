Волшебный шар установят в горах Сочи

СЕГОДНЯ 09:11 2018-12-28T09:11:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Праздничный шар диаметром пять метров установят в горах Сочи. Он будет находиться на курорте «Роза Хутор» с 29 декабря по 14 января. Внутри него все желающие смогут сделать фотографии со снежинками.

- Курорт принимает участие в новогодней всероссийской акции. Подобные праздничные арт-объекты появятся и в других российских городах - Новосибирске, Санкт-Петербурге и Казани, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Внутри необычного шара туристы смогут делать селфи или целые фотосессии со снежинками.

Праздничное настроение гостям курорта «Роза Хутор» обеспечит также и разнообразная развлекательная программа.

- Днем 31 декабря на площади на большом экране покажут новогоднее кино. А затем там выступят Рождественский хор, кавер-группа, диджеи и другие артисты, - сообщили в пресс-службе курорта.

А уже вечером у главной елки устроят концерт группы «Ума Турман», шоу Деда Мороза и Снегурочки, фейерверк. Вход свободный.