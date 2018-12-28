Волшебный шар установят в горах Сочи
Праздничный шар диаметром пять метров установят в горах Сочи. Он будет находиться на курорте «Роза Хутор» с 29 декабря по 14 января. Внутри него все желающие смогут сделать фотографии со снежинками.
- Курорт принимает участие в новогодней всероссийской акции. Подобные праздничные арт-объекты появятся и в других российских городах - Новосибирске, Санкт-Петербурге и Казани, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
Внутри необычного шара туристы смогут делать селфи или целые фотосессии со снежинками.
Праздничное настроение гостям курорта «Роза Хутор» обеспечит также и разнообразная развлекательная программа.
- Днем 31 декабря на площади на большом экране покажут новогоднее кино. А затем там выступят Рождественский хор, кавер-группа, диджеи и другие артисты, - сообщили в пресс-службе курорта.
А уже вечером у главной елки устроят концерт группы «Ума Турман», шоу Деда Мороза и Снегурочки, фейерверк. Вход свободный.