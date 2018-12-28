В Сочи на авторынке потушили пожар
Сообщение о возгорании в Центральном районе Сочи на улице Голенева поступило в МЧС 28 декабря в 7:40. В 7:41 на место выехали пожарные.
По прибытию они установили, что площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.
На тушение было подано три ствола «Б», один ствол «Дельта». Работало одно звено газодымозащитной службы.
В 8:23 огонь удалось локализовать. По последним данным, в 8:48 его ликвидировали, - сообщили «Комсомольской правде - кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
В ведомстве пока не уточняют, какой именно объект загорелся. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Напомним, в Сочи на трассе Адлер – Красная Поляна. Водитель уснул в машине и не заметил, как она загорелась. Инцидент произошел около двух ночи. Из горящего автомобиля мужчину вытаскивали очевидцы. По их словам, он был пьян. Разбудить его не удалось, и чтобы достать мужчину из салона, очевидцы разбили боковое стекло.