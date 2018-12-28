В Сочи на авторынке потушили пожар

СЕГОДНЯ 09:21 2018-12-28T09:26:07+03:00

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

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Сообщение о возгорании в Центральном районе Сочи на улице Голенева поступило в МЧС 28 декабря в 7:40. В 7:41 на место выехали пожарные.

По прибытию они установили, что площадь возгорания составляет 600 квадратных метров.

На тушение было подано три ствола «Б», один ствол «Дельта». Работало одно звено газодымозащитной службы.

В 8:23 огонь удалось локализовать. По последним данным, в 8:48 его ликвидировали, - сообщили «Комсомольской правде - кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В ведомстве пока не уточняют, какой именно объект загорелся. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Сочи на трассе Адлер – Красная Поляна. Водитель уснул в машине и не заметил, как она загорелась. Инцидент произошел около двух ночи. Из горящего автомобиля мужчину вытаскивали очевидцы. По их словам, он был пьян. Разбудить его не удалось, и чтобы достать мужчину из салона, очевидцы разбили боковое стекло.