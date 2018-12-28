2018-12-28T09:47:57+03:00
Экономика

ВТБ провел пилотные сделки по выдаче цифровых банковских гарантий

В рамках Aссоциации ФинТех ВТБ успешно реализовал пилотный проект по выдаче цифровых банковских гарантий на базе блокчейн-платформы Мастерчейн
Вера МАКСИМОВА
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ВТБ провел в cистеме ЦБГ пилотные сделки со своими клиентами, принципалами и бенефициарами по гарантиям. В частности, банк выдал гарантии по поручению Набережночелнинского трубного завода «ТЭМ-ПО», поставщика комплексных решений в области энергетики «Универсал-Электрик», а также компании-производителя кабельной продукции «Эстралин Пауэр Системс». Проверка функциональности cистемы ЦБГ проводилась с позиций различных участников гарантийной сделки: гаранта, бенефициара и принципала.

Инициатором разработки cистемы ЦБГ выступил ВТБ. Требования к системе были сформулированы в ходе совместной работы с банками-участниками проекта.

Главная задача проекта – это создать универсальный сервис выдачи цифровых банковских гарантий и их сопровождения на базе технологии блокчейн. Система ЦБГ позволяет участникам гарантийной сделки отказаться от использования бумажного носителя на всех стадиях процесса, в том числе при подаче принципалом заявления на выдачу гарантии, оформлении ее банком, представлении бенефициаром требования платежа, так как все юридически значимые документы оформляются в электронном виде с использованием электронных подписей. Это не только существенно ускоряет бизнес-процессы, но и позволяет оптимизировать документооборот и снизить издержки на его сопровождение.

Кроме того, размещение данных в распределенном реестре Мастерчейн позволяет клиентам получать достоверную и актуальную информацию обо всех операциях по гарантиям, в которых они выступают в качестве участников (бенефициара или принципала). Наличие в распределенном реестре информации о цифровой банковской гарантии означает, что цифровой документ действительно был выдан банком и подписан его уполномоченным лицом. Это позволяет упростить и ускорить процедуру подтверждения подлинности гарантий для бенефициаров и банков-гарантов. Таким образом, технология блокчейн позволяет нивелировать риски фальсификации документов и информации при проведении гарантийных сделок. При этом cистема ЦБГ обеспечивает конфиденциальность информации, так как доступ к данным по гарантиям реализован на основе ролевой модели с использованием смарт-контрактов.

- ВТБ активно исследует возможности применения технологии блокчейн для банковских продуктов и услуг. В качестве одного из таких инновационных проектов мы выбрали цифровую банковскую гарантию, совместный с АФТ пилот cистемы ЦБГ готовит основу для промышленной реализации сервиса в банковской индустрии. Площадка АФТ дает прекрасную возможность для тестирования этой услуги с другими участниками рынка, - отметила заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова.

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