2018-12-28T09:51:40+03:00
Происшествия

В Темрюкском районе женщина украла у пенсионерки деньги

Ей грозит до пяти лет лишения свободы
Александра ПОДУШКО
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В Темрюкском районе женщина украла у пенсионерки деньгиВ Темрюкском районе женщина украла у пенсионерки деньгиФото: Олег ЗОЛОТО
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Следователи Темрюкского района расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении 39-летней женщины, по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (Кража).

В полицию обратилась 81-летняя пенсионерка. Она рассказала, что у нее похитили деньги.

Правоохранители выяснили, что к потерпевшей приходили две неизвестные женщины и предложили ей купить у них мед и картошку. Когда пенсионерка расплатилась за мед, одна из злоумышленниц пожаловалась на плохое самочувствие. Потерпевшая оставила кошелек с деньгами на подоконнике и отправилась с гостьей в другую комнату, чтобы измерить ей давление.

Продавщицы ушли, заявительница проверила кошелек и не обнаружила там денег. Она поняла, что ее обокрали. У нее там было около 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили автомобиль, на котором передвигалась предполагаемая злоумышленница вместе со своей знакомой. Обвиняемую задержали на одной из автозаправочных станций в Северском районе.

Все похищенные деньги вернули законной владелице.

- Женщине грозит максимальное наказание в виде лишения на срок до 5 лет. Следствие продолжается, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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