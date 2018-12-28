2018-12-28T10:18:14+03:00
Происшествия

В Сочи пресекли три факта незаконной уличной торговли хвойными деревьями

Нарушители выплатят административный штраф в размере до 2 тысяч рублей
Александра ПОДУШКО
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В Сочи пресекли три факта незаконной уличной торговли хвойными деревьямиВ Сочи пресекли три факта незаконной уличной торговли хвойными деревьямиФото: Лидия Шумкова
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В преддверии Нового года сочинские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на пресечение правонарушений в сфере предпринимательской деятельности. Правоохранители проверяли законность реализации елок на улицах города-курорта.

Сотрудники полиции обнаружили три факта незаконной торговли лесными красавицами. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении по статье 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения). Они выплатят административный штраф в размере до 2 тысяч рублей.

- До окончания новогодних праздников сотрудниками сочинской полиции запланированы ежедневные аналогичные рейдовые мероприятия по пресечению незаконной уличной торговли в Сочи, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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