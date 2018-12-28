В Геленджике мужчина создал интернет-магазин по продаже наркотиков

СЕГОДНЯ 10:38 2018-12-28T10:38:30+03:00

За это ему грозит до 20 лет тюрьмы

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возбужденного в отношении 28-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Установлено, что мужчина создал в одном из мобильных приложений интернет-магазин. Там он наладил незаконный сбыт наркотиков. Когда покупатели оплачивали покупку злоумышленник оставлял тайниковые закладки с запрещенными веществами на территории Кубани.

Полицейские задержали мужчину в ходе проведения оперативного эксперимента, когда он продавал гражданину около 30 граммов синтетического наркотика.

Задержанный находится под стражей.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю