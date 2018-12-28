2018-12-28T10:38:30+03:00
Происшествия

В Геленджике мужчина создал интернет-магазин по продаже наркотиков

За это ему грозит до 20 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Геленджике мужчина создал интернет-магазин по продаже наркотиковВ Геленджике мужчина создал интернет-магазин по продаже наркотиковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

возбужденного в отношении 28-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Установлено, что мужчина создал в одном из мобильных приложений интернет-магазин. Там он наладил незаконный сбыт наркотиков. Когда покупатели оплачивали покупку злоумышленник оставлял тайниковые закладки с запрещенными веществами на территории Кубани.

Полицейские задержали мужчину в ходе проведения оперативного эксперимента, когда он продавал гражданину около 30 граммов синтетического наркотика.

Задержанный находится под стражей.

- Материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Краснодаре на улице Зиповской открыли сквозной проезд
В Апшеронском районе задержали подозреваемых в разбойном нападении
Под Новороссийском по вине неопытного водителя столкнулись две иномарки
За четыре года на Кубани построили 26 школ
15 тысяч новогодних посланий получил Дед Мороз от жителей Кубани
В России создадут фармацевтический холдинг
На Кубани более 8 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок в Новый год
В Краснодаре ярмарки выходного дня будут работать 29 и 30 декабря
Жители Кубани приняли участие в благотворительной акции «Дерево добра»
В Краснодаре 1 января состоится легкоатлетический забег
В Сочи пресекли три факта незаконной уличной торговли хвойными деревьями
В Темрюкском районе женщина украла у пенсионерки деньги
ВТБ провел пилотные сделки по выдаче цифровых банковских гарантий
В Сочи на авторынке потушили пожар
Волшебный шар установят в горах Сочи
На Кубани у мужчины нашли пакетик с амфетамином и психоактивным веществом