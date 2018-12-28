2018-12-28T10:53:07+03:00
Общество

В Краснодаре 1 января состоится легкоатлетический забег

Такое мероприятие проходит в краевой столице уже в восьмой раз
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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В Краснодаре утром 1 января состоится легкоатлетический забег. Старт и финиш спортивного мероприятия напротив кофейни на улице Красной, 20.

- Маршрут будет пролегать по главной улице города, по Александровскому бульвару до кинотеатра «Аврора» и обратно. При проведении забега усилят меры безопасности спортсменов и зрителей, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

- Спортивное мероприятие в первое утро января набирает популярность. Он всегда проходит в праздничной атмосфере. Многие приходят семьями, с друзьями. Мы просим водителей учесть, что по улицам, которые прилегают к Театральной площади, движение транспорта будет ограничено, - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту Анатолий Мирошников.

Отметим, что 1 января с 10:30 до окончания забега проезд будет закрыт по улице Красной на участке от Буденного до Длинной.

В районе Театральной площади ограничения движения транспорта начнут действовать 30 декабря и продлятся как в канун Нового года, так и в дни зимних каникул с 1 по 8 января.

В краевой столице легкоатлетический забег утром 1 января проходит в восьмой раз.

Длину дистанции определяют последние цифры наступившего года. В этот раз - 2019 м и 19 тысяч метров. Общий сбор - 1 января у кофейни «Кофе Культ» по ул. Красной, 20, в 10.30. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

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