Жители Кубани приняли участие в благотворительной акции «Дерево добра»

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-28T11:14:28+03:00

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Благотворительная акция «Дерево добра», которая проводится уже третий год подряд, получила широкое распространение на Кубани. В этом году в рамках мероприятия оформлено почти 5650 экземпляров подписных изданий в адрес детских домов, школ-интернатов, приютов, реабилитационных центров, домов престарелых и инвалидов.

Особенно активно акция прошла в Ейском, Щербиновском районах, в Армавире, Лабинске и Горячем Ключе.

- Благотворительная подписка оформляется как в почтовых отделениях, так и в режиме онлайн на сайте Почты России. Посетитель могут выбрать перечень социальных учреждений и тех изданий, которые их воспитанники хотели бы получать. Чтобы подарить подписку, достаточно выбрать регион, название заведения и книги, а затем оплатить ее банковской картой, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Почты России.

В почтовых отделениях городов и районных центров Кубани установили баннеры «Дерево добра». На них имеется информация о благотворительной акции и социальных учреждениях, в адрес которых можно выписать любую книгу, газету или журнал.