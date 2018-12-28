В Краснодаре ярмарки выходного дня будут работать 29 и 30 декабря
- В краевой столице в преддверии новогодних праздников 29 и 30 декабря с 8:00 до 15:00 для жителей города будут работать традиционные ярмарки выходного дня, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
- Они пользуются большой популярностью, так как цены на них традиционно ниже среднерыночных. Кроме того, накануне новогодних праздников, для удобства жителей и гостей города решено провести ярмарки также в воскресенье, 30 декабря, - рассказал заместитель начальника городского управления сельского хозяйства Григорий Слюсаренко.
В субботу, 29 декабря ярмарки будут работать по следующим адресам:
- проспект Чекистов, 9;
- улица Восточно-Кругликовская, 26;
- улица Героя Яцкова, 11;
- улица Дзержинского, 213;
- улица Уральская, 168;
- улица Невкипелова, 31;
- улица Евдокии Бершанской, 117;
- хутор Ленина, улица Огородная, 62;
- улица Зиповская, 34 Б.
В воскресенье, 30 декабря по адресам:
- улица Уральская, 168;
- улица Невкипелого, 31;
- улица Зиповская, 34 Б;
- улица Восточно-Кругликовская, 26.