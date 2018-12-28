2018-12-28T11:33:18+03:00
Общество

В Краснодаре ярмарки выходного дня будут работать 29 и 30 декабря

На них можно приобрести продукты к новогоднему столу по выгодным ценам
Александра ПОДУШКО
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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- В краевой столице в преддверии новогодних праздников 29 и 30 декабря с 8:00 до 15:00 для жителей города будут работать традиционные ярмарки выходного дня, - сообщили «Комсомольской правде – Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

- Они пользуются большой популярностью, так как цены на них традиционно ниже среднерыночных. Кроме того, накануне новогодних праздников, для удобства жителей и гостей города решено провести ярмарки также в воскресенье, 30 декабря, - рассказал заместитель начальника городского управления сельского хозяйства Григорий Слюсаренко.

В субботу, 29 декабря ярмарки будут работать по следующим адресам:

- проспект Чекистов, 9;

- улица Восточно-Кругликовская, 26;

- улица Героя Яцкова, 11;

- улица Дзержинского, 213;

- улица Уральская, 168;

- улица Невкипелова, 31;

- улица Евдокии Бершанской, 117;

- хутор Ленина, улица Огородная, 62;

- улица Зиповская, 34 Б.

В воскресенье, 30 декабря по адресам:

- улица Уральская, 168;

- улица Невкипелого, 31;

- улица Зиповская, 34 Б;

- улица Восточно-Кругликовская, 26.

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