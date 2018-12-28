СЕГОДНЯ 11:51 2018-12-28T11:51:50+03:00

На Кубани более 8 тысяч полицейских будут охранять общественный порядок в Новый год Фото: Архив "КП"

С 30 декабря до 8 января 2019 года личный состав кубанской полиции будет переведен на усиленный вариант несения службы

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- В праздничные дни на охрану правопорядка и общественной безопасности в крае планируется задействовать более 8 тысяч сотрудников органов внутренних дел и около 5,5 тысяч представителей общественных формирований, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В местах массового скопления, граждан будут проверять с помощью служебных собак и специалистов-техников. С 30 декабря до 8 января полицейских края переведут на усиленный вариант несения службы.

В соборах и храмах Кубани пройдут богослужения, посвящённые Рождеству Христову. На охрану в этот период планируют задействовать более 3,5 тысяч правоохранителей и около 2,5 тысяч казаков, добровольных народных дружин и частных охранных предприятий.

За безопасностью дорожного движения в период проведения религиозных празднований также будут следить.