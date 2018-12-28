15 тысяч новогодних посланий получил Дед Мороз от жителей Кубани

СЕГОДНЯ 12:14 2018-12-28T12:14:38+03:00

Отправлять письма в Великий Устюг можно еще до 31 декабря

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Главный волшебник Нового года – Дед Мороз продолжает получать письма от жителей края. К нему уже доставили более 15 тысяч посланий.

В течение декабря в Краснодарском магистральном сортировочном центре ежедневно обрабатывается около 250 - 300 писем из разных уголков Кубани, адресованных сказочному персонажу.

- В этом году перед новогодними праздниками в разных регионах России установили 300 специальных почтовых ящиков «Почта Деда Мороза». Желающие могли опускать свои письма и в боксы для сбора простой корреспонденции, - сообщили «Комсомольской правде - Кубань» в пресс-службе Почты России.

Краснодарский край является одним из наиболее активных регионов, откуда пишут Деду Морозу, наряду с Москвой, Республикой Татарстан и Свердловской областью.

До Нового года осталось всего несколько дней, поэтому нужно спешить, чтобы отправить доброму волшебнику до 31 декабря письмо со своими мечтами и пожеланиями. И самые заветные он обязательно исполнит!