За четыре года на Кубани построили 26 школ

СЕГОДНЯ 12:32 2018-12-28T12:32:10+03:00

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С 2015 года в Краснодарском крае построили 26 школ. Новые общеобразовательные учреждения дали региону более 20 тысяч новых учебных мест.

- В 2018 году построили десять школ. Пять окрылись 1 сентября, еще столько же примут первоклашек в новом учебном году. Удалось создать 8740 мест -это на 240 больше, чем планировалось, - сообщили в пресс-службе администрации края.

Школы построили в густонаселенных районах краевой столицы - Губернском и Московском. Образовательное учреждение на хуторе Ленина, которое оставалось замороженным на протяжении последних лет, доделали только в 2018.

- В 2019 году продолжат наращивать темпы и объемы строительства школ, -отметила вице-губернатор Анна Минькова.

Финансирование социальной отрасли в крае растет благодаря активной позиции губернатора Вениамина Кондратьева. Это позволяет решать не только остро стоящие вопросы, но и проводить системную работу по модернизации здравоохранения, образования, культуры.

Развитие сети дошкольных учреждений приоритетное направление края. Кубань вошла в федеральную программу, что позволило начать строительство пяти детских садов. В этом году создано 3858 мест, в том числе 530 – ясельных.