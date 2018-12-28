Под Новороссийском по вине неопытного водителя столкнулись две иномарки

СЕГОДНЯ 12:47 2018-12-28T12:47:38+03:00

Пострадал один человек

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Под Новороссийском 27 декабря около 13:00 в районе 128-километра автодороги «Краснодар – Верхнебаканский» произошла авария.

По предварительным данным, 21-летний молодой человек со стажем вождения около года находился за рулем автомобиля марки Geely Emgrand. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся там с машиной Opel Astra под управлением 32-летней женщины.

- В результате происшествия 29-летний пассажир Opel Astra с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу, - рассказали «Комсомольской правде - Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД России по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи таксист сбил 12-летнюю девочку. Школьница перебегала проезжую часть дороги справа налево по ходу движения иномарки, в неустановленном для этого месте.

Она получила серьезные травмы, ее доставили в больницу.