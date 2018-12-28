В Апшеронском районе задержали подозреваемых в разбойном нападении

СЕГОДНЯ 13:15 2018-12-28T13:19:36+03:00

Они ворвались в дом пострадавшей в масках и нанесли ей ущерб почти на 300 тысяч рублей

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В Апшеронском районе правоохранители задержали подозреваемых в грабеже.

- В дежурную часть полиции обратилась жительница хутора Красная Горка. Она рассказала о том, что двое мужчин в масках ворвались к ней в дом и связали ее проводом. После этого они, угрожая ножом, потребовали отдать им все деньги и ювелирные украшения, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На указанное место прибыли правоохранители. Выяснилось, что злоумышленники украли у потерпевшей 70 тысяч рублей и украшения из золота общей суммой на 200 тысяч рублей.

Полицейские провели проверку по данному факту: опросили возможных свидетелей происшествия, изучили данные с камер видеонаблюдения. В результате они установили автомобиль, на котором могли передвигаться злоумышленники.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, правоохранители вычислили хозяина автомобиля и задержали его. Им оказался 43-летний местный житель. Также полицейские поймали ещё двоих подозреваемых в возрасте 41 года и 47 лет. Они находились на территории Сочи и Крыловского района.

Украденные деньги правоохранители вернули хозяйке. Украшения из золота злоумышленники успели сдать.

В настоящее время мужчины задержаны. Ведётся следствие.