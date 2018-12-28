СЕГОДНЯ 13:48 2018-12-28T13:52:39+03:00

В Краснодаре на улице Зиповской открыли сквозной проезд

Об этом сообщает администрация города

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В Краснодаре завершилось строительство четырехполосного участка дороги от улицы Котлярова до Байбакова.

- В результате на улице Зиповской от Ростовского шоссе до Российской появился прямой проезд, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

Четырехполосный участок протяженностью в 330 метров уже заасфальтировали.

- В дальнейшем на дорогу нанесут современную пластиковую разметку, также установят светофоры и знаки, построят тротуары. По предварительным данным, полностью работы завершатся в начале следующего года, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Пока на участке не закончатся работы, движение на нем будет осуществляться согласно временной схеме.

Как сообщает администрация, в дальнейшем планируется расширить до четырёх полос дорогу на улице Зиповской от Байбакова до Московской.