В Краснодаре на улице Зиповской открыли сквозной проезд
В Краснодаре завершилось строительство четырехполосного участка дороги от улицы Котлярова до Байбакова.
- В результате на улице Зиповской от Ростовского шоссе до Российской появился прямой проезд, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.
Четырехполосный участок протяженностью в 330 метров уже заасфальтировали.
- В дальнейшем на дорогу нанесут современную пластиковую разметку, также установят светофоры и знаки, построят тротуары. По предварительным данным, полностью работы завершатся в начале следующего года, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Пока на участке не закончатся работы, движение на нем будет осуществляться согласно временной схеме.
Как сообщает администрация, в дальнейшем планируется расширить до четырёх полос дорогу на улице Зиповской от Байбакова до Московской.