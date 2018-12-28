2018-12-28T14:12:04+03:00
Общество

Компания АСК сдала четвертый литер ЖК «Премьера» в Краснодаре

Общая площадь дома составляет 26,9 тыс. кв. метров, в нем насчитывается более 380 квартир
Иван ЕГОРОВ
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ЖК "Премьера"ЖК "Премьера"
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Группа компаний АСК 28 декабря провела церемонию вручения ключей дольщикам четвертого литера жилого квартала «Премьера».

Общая площадь дома составляет 26,9 тыс. кв. метров, в нем насчитывается более 380 квартир. В рамках торжества застройщик организовал для будущих жильцов сладкие угощения, также с наступающим Новым годом их поздравили Дед Мороз и Снегурочка.

- Жилой квартал «Премьера» - масштабный проект, который предполагает комплексную застройку с благоустройством и озеленением территории, возведением инфраструктурных объектов, - рассказала гендиректор АСК Инна Шестаченко. – У покупателей этот жилой комплекс пользуется высоким спросом, все квартиры в четвертом литере распродали еще задолго до завершения строительных работ.

Жилой комплекс "Премьера"

Жилой комплекс "Премьера"

По результатам проведенного опроса, квартиры в ЖК «Премьера» привлекают покупателей качеством строительства и доступными ценами, также в числе преимуществ называют высокий уровень благоустройства дворовой территории в уже сданных в эксплуатацию домах.

Жилой квартал «Премьера» находится в микрорайоне Гидростроителей на улице Автолюбителей. Всего в рамках проекта группа компаний АСК построит семь 19-этажных домов, в настоящее время заселены три литера.

На территории «Премьеры» имеются прогулочные зоны, есть спортивные площадки, супермаркет, автостоянка и ряд других инфраструктурных объектов. Помимо этого, в жилом квартале компания АСК возвела современный скейт-парк, ставший популярным местом для досуга подростков практически со всего микрорайона.

Жилой комплекс "Премьера"

Жилой комплекс "Премьера"

- Уходящий год для компании АСК стал знаковым, мы укрепили свои позиции на рынке, нарастили объемы строительства, увеличили ввод жилья в эксплуатацию. Ключи от квартир в этом году получили дольщики жилых комплексов «Марсель 2», «Спортивный парк», «Аквамарин» и других, - сказала Инна Шестаченко. - Наши планы на будущий год еще более масштабные. Мы готовим запуск нескольких новых проектов, будем улучшать благоустройство жилых комплексов в соответствии с последними трендами, повышать уровень работы с покупателями.

Напомним, компания АСК в 2018 году получила золотой знак «Надежный застройщик России». Данную награду Фонд развития механизмов гражданского контроля присваивает строительным компаниям страны, объекты которых являются домами с минимальными рисками для дольщиков.

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