В новогоднюю ночь в Краснодаре состоится представление

СЕГОДНЯ 14:22 2018-12-28T14:23:56+03:00

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С 22:30 31 декабря до 00:30 1 января на Театральной площади столицы Кубани организуют представление «Новогодняя ночь в Краснодаре - 2019».

На нем выступят коллективы «Премьеры», ансамбль «Родник», также артисты Музыкального театра.

Как «Комсомольской правде» - Кубань» рассказывают организаторы, на мероприятии вниманию гостей представят театральные выступления, так как будущий год - Год театра.

- В период с 29 декабря по 8 января новогодние представления также пройдут в Чистяковской роще, в парках «Солнечный остров», «Городской сад» и имени 30-летия Победы, - об этом сообщает администрация краевой столицы.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что 1 января в 10:30 в Краснодаре состоится легкоатлетический забег. Это мероприятие уже стало традицией для горожан, так как в краевой столице его проводят уже в восьмой раз. Согласного правилам, дистанцию забега определяют цифры наступившего года. В этот раз участники марафона побегут 2019 м и 19000 м.