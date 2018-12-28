Жительницу Армавира задержали за убийство 82-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 15:08 2018-12-28T16:00:32+03:00

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В Армавире осудят 51-летнюю местную жительницу.

- По версии следствия, злоумышленница оказывала 82-летней пенсионерке услуги ремонта дома и узнала, что у старушки есть большая сумма денег. В феврале текущего года она решила обокрасть пожилую женщину и под видом контролера электросетей проникла в дом пенсионерки, надеясь, что ее не узнают. Злоумышленница воспользовалась моментом, когда хозяйка отлучилась, и нашла сумку, в которой лежало 50 тысяч рублей. Но пенсионерка вернулась и попыталась остановить злоумышленницу, но та напала на нее и ударила несколько раз по голове фонарём, а потом задушила, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

После этого женщина забрала сумку с деньгами и ювелирные украшения, общей суммой около 70 тысяч рублей. Также злоумышленница похитила паспорт пенсионерки и сожгла его.

- Женщина частично призналась в совершении преступления, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

Также правоохранители рассказали о том, что в декабре прошлого года злоумышленница, находясь в состоянии алкогольного опьянения, замахивалась на своего 46-летнего мужа топором и угрожала ему убийством.

По данным фактам в отношении 51-летней жительницы Армавира возбудили уголовное дело. Его материалы передали в суд.