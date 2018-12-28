2018-12-28T15:58:56+03:00
Общество

На Кубани врачи спасли четырехдневного малыша

У него выявили несовместимый с жизнью порок сердца
Татьяна СМИРНОВА
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На Кубани врачи спалили четырехдневного малышаНа Кубани врачи спалили четырехдневного малыша
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На Кубани врачи спасли жизнь четырёхдневного младенца. У него выявили порок сердца - транспозиция магистральных сосудов. Если бы не вмешательство врачей, с этим диагнозом малыш погиб бы в течение месяца.

- Ребёнка вертолетом региональной санавиации доставили в краевую клиническую больницу №1. Около пяти часов кубанские врачи оперировали младенца, пытаясь восстановить анатомию его сердца. К счастью, хирургическое вмешательство помогло. В настоящее время младенец поправляется, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

Каждый день в краевой клинической больнице хирургическое лечение сердца проходят около 700 мальчишек и девчонок. За последние 15 лет в этом медицинском учреждении провели около 8 тысяч операций детям.

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