На Кубани построили новую развязку на трассе Анапа - Крым

СЕГОДНЯ 16:07 2018-12-28T16:12:00+03:00

Работы велись в течение двух лет

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На Кубани завершилось строительно новой развязки на 73-м километре автодороги Новороссийск - Керчь. Этот объект ФКУ Упрдор «Черноморье» строило около двух лет.

Движение запустили по четырехполосному участку, длина которого составляет почти шесть километров.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье», верхний слой дороги сделан из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Он износостойкой и обладает свойствами «самозалечивание» небольших повреждений.

- Новая развязка улучшит транспортную доступность Анапы и Крыма. Также она сдалает дорогу до места отдыха безопасной и быстрой. Помимо всего этого новый объект поможет разделить местный и транзитный потоки транспорта в Анапу и Крым. Это увеличит пропускную способность трассы на участке почти в 2,5 раза, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».