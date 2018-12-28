Губернаторскую елку посетили около тысячи детей

СЕГОДНЯ 16:43 2018-12-28T16:45:32+03:00

Они приняли участие в интерактивной программе и посмотрели спектакль «Снежная королева»

Изменить размер текста: A A

28 декабря в Краснодаре в Музыкальном театре провели губернаторскую елку для ребят из малообеспеченных и многодетных семей, детских домов и соцучреждений. Как сообщает администрация Кубани, мероприятие посетили около тысячи мальчишек и девчонок.

Также на елке присутствовал глава региона Вениамин Кондратьев.

- Хочу пожелать вам быть активными, хорошо учиться и, конечно, не переставать мечтать. Мы сделаем все, чтобы ваша жизнь была насыщенной и интересной, - сказал губернатор края.

На мероприятии дети приняли участие в интерактивной программе, а также посмотрели спектакль «Снежная Королева».

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что сотрудники Росгардии подарили праздник маленьким пациентам городской больницы и воспитанникам десткого дома, а также вручили им сладкий подарок.