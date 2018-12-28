2018-12-28T17:08:31+03:00
Происшествия

В Краснодаре двух застройщиков осудят за кражу 800 миллионов рублей

Они должны были возвести два ЖК на 3 тысячи 220 квартир, но не сделали этого
Татьяна СМИРНОВА
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В Краснодаре двух застройщиков осудят за кражу 800 миллионов рублейВ Краснодаре двух застройщиков осудят за кражу 800 миллионов рублей
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В Краснодаре двух 35-летних руководителей местной строительной компании осудят за кражу 800 миллионов рублей.

- По данным следствия в период с 2014 по 2017 год они заключали договора с клиентами на совместное возведение жилых комплексов. Но свои обязанности они выполнять не собирались. Часть вырученных денег злоумышленники потратили на строительство, чтобы создать видимость работы, остальное они забрали себе, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

По предварительным данным, застройщики должны были возвести два крупных жилых комплекса на 3 тысячи 220 квартир.

В настоящее время недобросовестные руководитель строительной фирмы находятся под стражей. На их имущество наложили арест, чтобы возместить ущерб обманутым дольщикам.

Уголовное дело по данному факту уже передали в местный суд.

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