В Сочи заработала система единого ски-паса

СЕГОДНЯ 17:46 2018-12-28T17:46:39+03:00

По нему горнолыжники и сноубордисты получают право кататься на трассах курортов «Газпром» и «Роза Хутор»

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27 декабря текущего года в Сочи начала работать система ски-пасс. Те горнолыжники и сноубордисты, которые приобрели его, могут кататься на трассах двух курортах «Газпром» и «Роза Хутор».

В наличие есть несколько тарифов: разовый, абонемент на сезон и на несколько дней.

- Спрос есть. Отдыхающие обмениваю старые ски-пассы на курорты «Газпром» и «Роза Хутор» на единый, - об этом сообщает менеджер по специальным проектам службы маркетинга и рекламы горно-туристического центра «Газпром» Екатерина Черненко.

Напомним, ранее сайт kuban.kp.ru сообщал о том, что этой зимой Сочи планирует принять более одного миллиона туристов. Как сообщает администрация курорта, только на новогодние праздники приедет около 360 тысяч гостей. Места в отелях на Красной Поляне на этот период закончились еще в конце ноября.