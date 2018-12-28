Газ провели в три населенных пункта Крыловского района

СЕГОДНЯ 17:59 2018-12-28T17:59:17+03:00

На Кубани продолжается газификация населенных пунктов в рамках краевой целевой программы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Голубое топливо появится в домах более 800 человек

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В Крыловском районе Кубани завершили строительство газопровода к хуторам Тверское, Лобова Балка и селу Грузское. В них проживает более 800 человек. Сейчас идет процесс подключения домовладений к газораспределительным сетям.

- Подводящие газопроводы протяженностью 19,5 км построили в рамках региональной программы «Газификация Краснодарского края». На эти цели выделили свыше 33 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.