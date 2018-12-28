СЕГОДНЯ 18:16 2018-12-28T18:16:47+03:00

На Красную Поляну в Сочи не пропустят автомобили на летней резине

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На Красную Поляну в Сочи не будут пропускать автомобили на летней резине.

Для того, чтобы граждане не нарушали запрет, на фильтрационных постах, организованных по пути к горнолыжным трассам, будут стоять сотрудники ДТП. Они не пропустят в поселок машины без зимних шин.

- Данный запрет будет действовать в период с 1 декабря по 1 марта, - об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщили в пресс-службе отдела пропаганды ОГИБДД УВД по Сочи.

Как сообщают руководители ГИБДД, зимние шины должны быть на всех четырёх колёсах. Если «переобуть» только одну ось, то это в разы увеличит вероятность неуправляемого заноса.

Напомним, что пресс-служба МЧС предупреждает гостей и жителей Кубани о том, что в период с 28 по 31 декабря в горных районах выше 1500 метров лавиноопасно. При возникновении ЧП необходимо обратиться по телефонам: 01 или 101.