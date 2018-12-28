2018-12-28T18:19:14+03:00
Общество

На Кубани завершился осенний призыв в армию

Служить отправились более 12 тысяч человек
Максим ОСОКИН
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Итоги осеннего призыва в армию обсудили в администрации Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяИтоги осеннего призыва в армию обсудили в администрации Кубани. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил итоги осеннего призыва в армию с начальником краевого комиссариата Сергеем Пуликовским. Он доложил главе региона, что в этом году ряды вооруженных сил пополнились более, чем 12 тысячами бойцов, призванных в Краснодарском крае.

– Стоит отметить здоровье наших призывников. Из 100 человек, 86 – с категорией здоровья А и В. Это те, кто годны практически без ограничений, – отметил Сергей Пуликовский.

Он также добавил, что в этом году был осуществлен первый призыв в научно-практический центр Минобороны РФ «Эра».

Вениамин Кондратьев отметил, что крайне важно работать не только с новобранцами, но и с их семьями. Они должны обладать наиболее полной информацией об условиях, в которых их дети отдают долг Родине.

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