2018-12-28T18:40:49+03:00
Общество

Строительство школ в Краснодаре под контролем депутат Госдумы

Дмитрий Ламейкин проверил ход строительства образовательных учреждений в столице Кубани
Максим ОСОКИН
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В Краснодаре продолжается строительство новых школ. Фото: пресс-служба администрации КраснодараВ Краснодаре продолжается строительство новых школ. Фото: пресс-служба администрации Краснодара
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Депутат Государственной Думы Дмитрий Ламейкин проверил ход строительства школ на улице Тепличной и в микрорайоне «Молодежный». В данный момент школы Прикубанского округа краевой столицы сильно перегружены. Именно поэтому было принято решение о строительстве новых учебных заведений.

- В микрорайоне «Молодежный» возведение школы начал застройщик за счет собственных средств. После завершения строительства ее передадут в собственность муниципалитета за счет федерального, краевого и муниципального бюджетов,- сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Строительство школы в поселке Южный позволит решить проблему многих детей, проживающих здесь. Сейчас они вынуждены ездить на учебу в станицу Новотитаровскую. Окончание строительства учебного заведение запланировано на будущий год.

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