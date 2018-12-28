В Анапе 11 детей-сирот получили новые квартиры

СЕГОДНЯ 19:04 2018-12-28T19:06:54+03:00

Об этом сообщает администрация города-курорта

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27 декабря в Анапе 11 детям-сиротам выдали новые квартиры. Они получили их благодаря региональной программе «Дети Кубани».

Ключи от нового жилья анапчанам вручил мэр города Юрий Поляков.

- Я от души поздравляю вас с этим замечательным событием. Желаю счастья, тепла и уюта, - отметил глава курорта.

На торжественном мероприятии присутствовал Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко. Он отметил, что для правоохранительных органов и местного самоуправления вопрос об обеспечении жильем детей-сирот является приоритетным.

Также администрация города-курорта сообщает о том, что в преддверии Нового года три местные семьи получили долгожданные квартиры.

Любовь Науменко стояла в очереди больше всех - с 1984, Михаил Ященко - с 1985, а Нина Стебенькова - с 1992.

Все квартиры в хорошем состоянии, в каждой из них проведён хороший ремонт.