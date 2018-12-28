2018-12-28T19:21:12+03:00
Общество

Кубанский зоопарк незаконно содержал редких птиц

Владельца зоопарка обязали получить необходимые документы через суд
Максим ОСОКИН
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Редких птиц в Кубанском зоопарке содержали незаконноРедких птиц в Кубанском зоопарке содержали незаконноФото: Алексей СТЕФАНОВ
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В станице Натухаевской сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили факт незаконно содержания редких птиц. В зоопарке «До-до» проживали две особи «Розового пеликана» и «Кудрявого пеликана». При этом, документов на их содержания у владельца не было.

- Анапский городской суд, рассмотрев иск природоохранного прокурора, обязал владельца зоопарка получить разрешительную документацию на содержание редких птиц в уполномоченной инстанции, сообщили в пресс-службе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.

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