Кубанский зоопарк незаконно содержал редких птиц

СЕГОДНЯ 19:21 2018-12-28T19:21:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В станице Натухаевской сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры выявили факт незаконно содержания редких птиц. В зоопарке «До-до» проживали две особи «Розового пеликана» и «Кудрявого пеликана». При этом, документов на их содержания у владельца не было.

- Анапский городской суд, рассмотрев иск природоохранного прокурора, обязал владельца зоопарка получить разрешительную документацию на содержание редких птиц в уполномоченной инстанции, сообщили в пресс-службе Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры.