В станице Брюховецкой открыли новый детский сад
Дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест
Новый детсад помог решить проблему с очередями в дошкольные учреждения Брюховецкой. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Сегодня в микрорайоне Южный станицы Брюховецкой торжественно открыли новый детский сад. На его строительство потратили порядка 150 млн рублей. Детской учреждение рассчитано на 140 мест. Его смогут посещать малыши от 1,5 лет.
– В детском саду будут функционировать восемь групп, в нем оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, групповые игровые площадки, – сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.
Также сегодня открыли пристройку к детскому саду №15 Лабинска. Она рассчитана на 30 детей.