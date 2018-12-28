В станице Брюховецкой открыли новый детский сад

СЕГОДНЯ 19:49 2018-12-28T19:49:47+03:00

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Сегодня в микрорайоне Южный станицы Брюховецкой торжественно открыли новый детский сад. На его строительство потратили порядка 150 млн рублей. Детской учреждение рассчитано на 140 мест. Его смогут посещать малыши от 1,5 лет.

– В детском саду будут функционировать восемь групп, в нем оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинет педагога-психолога, групповые игровые площадки, – сообщили в пресс-службе министерства образования, науки и молодежной политики Кубани.

Также сегодня открыли пристройку к детскому саду №15 Лабинска. Она рассчитана на 30 детей.