2018-12-29T08:31:11+03:00
Происшествия

В Краснодаре полиция поймала карманника, который оставил себе похищенную карту в качестве талисмана

Вора арестовали
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: Михаил ФРОЛОВФото: Михаил ФРОЛОВ
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О карманной краже правоохранители узнали от 39-летней краснодарки, которая обратилась в дежурную часть с заявлением. Женщина ехала в трамвае. Во время поездки она долгое время говорила по телефону и не заметила как из сумки пропал кошелек.

- Общая сумма ущерба составила около семи тысяч рублей, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

Установить личность вора оказалось просто. Сотрудники уголовного розыска изучили записи с камеры, установленной в вагоне трамвая. Спустя время правоохранители задержали злоумышленника на одной из улиц краевого центра.

- Им оказался 32-летний гражданин Абхазии, который признался в содеянном, - говорят в УМВД по Краснодару.

Оперативникам мужчина рассказал, что деньги потратил на личные нужды. А банковскую карту женщины оставил себе, так сказать, на удачу. Ну а позже правоохранители установили причастность задержанного к совершению еще шести карманных краж. Для этого он специально приезжал в Краснодар из Абхазии и каждый раз останавливался в хостелах.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он арестован.

Карманнику грозит до пяти лет тюрьмы. Талисман, по всей видимости, ему не помог.

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