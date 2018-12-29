В Новороссийске мужчина хотел нарастить мышцы стероидами, но попал под суд

СЕГОДНЯ 18:03 2018-12-29T18:03:55+03:00

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Суд в Новороссийске вынес приговор 25-летнему местному жителю. Парень хотел за короткое время и без особых усилий нарастить мышцы. В Сети он нашел интернет-магазин, где продавались анаболические стероиды в таблетках и ампулах. Он сделал заказ, когда пришел на почту забирать долгожданную посылку с Беларуси, правоохранители его задержали.

Так, молодой человек оказался на скамье подсудимых. За покупку сильнодействующих веществ из-за границы, его обвинили в нарушении статьи 226.1 УК РФ.

- С учетом мнения государственного обвинителя, а также полного признания вины, суд приговорил подсудимого к трем годам лишения свободы условно, правда, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в прокуратуре Новороссийска.

Приговор не обжаловался и вступил в законную силу.