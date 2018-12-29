Уроженца Кубани осудили за убийство и изнасилование 18-летней девушки-волонтера

СЕГОДНЯ 19:29 2018-12-29T19:29:29+03:00

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Суд в Хабаровске приговорил к пожизненному заключению 32-летнего уроженца Кубани, которого признали виновным в изнасиловании и убийстве 18-летней студентки-волонтера.

Преступление произошло еще вечером 2 августа 2018 года. В тот день девушка вышла из дома и пропала. Родители и друзья забили тревогу, начались масштабные поиски, в которых участвовали правоохранители и волонтеры.

Спустя три дня, 5 августа, в лесополосе Железнодорожного района Хабаровска был обнаружен мешок, в котором находилось тело студентки.

- Под тяжестью собранных доказательств мужчина дал признательные показания и сам рассказал детали совершения преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Хабаровскому краю.

На глаза убийце девушка попала случайно, когда шла мимо стройки.

По его словам, 2 августа он находился на своем рабочем месте - на стройке. Мужчина работал охранником и постоянно проживал в вагончике. Вечером он выпил и вышел на улицу покурить. В этот момент мимо него проходила 18-летняя девушка. Злоумышленник подбежал к своей жертве, зажал ей рот и утащил в лесной массив, где изнасиловал.

Испугавшись, что девушка может обратиться в полицию (в 2005 году он уже отсидел 10 лет за сексуальное преступление против несовершеннолетнего ребенка - Авт.), он задушил ее. Забрав сотовый телефон, он вернулся в свою сторожку, взял лопату. Закутав тело в строительные мешки, он закопал студентку, а место захоронения облил горючим.

- Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии особого режима, - добавили в прокуратуре Хабаровского края.