2018-12-29T09:08:56+03:00
Происшествия

В лесу Северского района нашли убитого мужчину с татуировкой скорпиона

На его теле обнаружили следы пыток
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
Поделиться:
Следователи просят помочь установить личность мужчины.Следователи просят помочь установить личность мужчины.
Изменить размер текста:

Погибшего с ожогами и ножевыми ранениями нашли местные жители в лесу между станицами Северской и Азовской.

- Действительно, есть следы повреждения головы, туловища и конечностей от воздействия высоких температур, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Кроме того, во время осмотра эксперты обнаружили следы колото-резаных ран передней части груди.

То, что это убийство, у правоохранителей почти нет сомнений. По предварительным данным, смерть мужчины наступила из-за острой кровопотери.

- По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи просят помочь установить личность погибшего. На вид мужчине около 25 лет, рост 173-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, на груди слева цветная татуировка в виде скорпиона.

Всех, кто знает мужчины или обладает информацией об обстоятельствах случившегося, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 224-82-37, 8 (861) 662-91-34.

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На дорогах Кубани за два месяца обнаружили 243 неисправных автобуса
ВТБ наградил первых победителей акции «Время Мультивпечатлений»
На Кубани задержали сотрудницу ТЦ за кражу телефона
ВТБ вводит надбавку при онлайн-открытии вклада «Максимум»
Самолет, летевший из Краснодара в Самару, из-за сильного тумана приземлился в Астрахани
В Краснодаре в новогодние праздники изменится работа общественного транспорта
В Краснодаре разыскивают мужчину, пропавшего на улице Камвольной
В Краснодаре полиция поймала карманника, который оставил себе похищенную карту в качестве талисмана
В станице Брюховецкой открыли новый детский сад
Кубанский зоопарк незаконно содержал редких птиц
В Анапе 11 детей-сирот получили новые квартиры
Строительство школ в Краснодаре под контролем депутат Госдумы
На Кубани завершился осенний призыв в армию
На Красную Поляну в Сочи не пропустят автомобили на летней резине
Газ провели в три населенных пункта Крыловского района
В Сочи заработала система единого ски-паса
В Краснодаре двух застройщиков осудят за кражу 800 миллионов рублей
Губернаторскую елку посетили около тысячи детей
На Кубани построили новую развязку на трассе Анапа - Крым
На Кубани врачи спасли четырехдневного малыша