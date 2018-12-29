В лесу Северского района нашли убитого мужчину с татуировкой скорпиона

СЕГОДНЯ 09:08 2018-12-29T09:08:56+03:00

На его теле обнаружили следы пыток

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Погибшего с ожогами и ножевыми ранениями нашли местные жители в лесу между станицами Северской и Азовской.

- Действительно, есть следы повреждения головы, туловища и конечностей от воздействия высоких температур, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю. - Кроме того, во время осмотра эксперты обнаружили следы колото-резаных ран передней части груди.

То, что это убийство, у правоохранителей почти нет сомнений. По предварительным данным, смерть мужчины наступила из-за острой кровопотери.

- По факту обнаружения тела возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство», - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователи просят помочь установить личность погибшего. На вид мужчине около 25 лет, рост 173-175 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, на груди слева цветная татуировка в виде скорпиона.

Всех, кто знает мужчины или обладает информацией об обстоятельствах случившегося, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 224-82-37, 8 (861) 662-91-34.