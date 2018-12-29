На Кубани объявили экстренное предупреждение по лавиноопасности

СЕГОДНЯ 17:02 2018-12-29T17:02:35+03:00

Жителям и гостям края не рекомендуют выходить в горы в снег и непогоду. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Прогнозы синоптиков неутешительные. В горах Кубани ожидают сход лавин, потому спасатели объвили экстренное предупреждение.

Экстренное предупреждение начало действовать с 18:00 28 декабря.

- По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в горах Краснодарского края на высоте 1 500 метров лавиноопасно, - предупреждают «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МЧС по региону. - Предупреждение продлится до 18:00 31 декабря.

ВАЖНО!

Спасатели рекомендуют жителям края не выходить в горы в снегопад и непогоду. Находясь на высоте, следить за изменением погоды, избегать мест возможного схода лавин.

В случае, если вас захлестнула снежная масса, нужно делать широкие движения так, будто плывете, чтобы удерживаться на поверхности потока. После того, как лавина прошла, нужно расчистить воздушный карман вокруг себя. Кричите, чтобы вас услышали.

В случае ЧС необходимо звонить по телефону 01, 101 или 8 (861) 268-64-40.