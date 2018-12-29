2018-12-29T11:57:11+03:00
Общество

На дорогах Кубани за два месяца обнаружили 243 неисправных автобуса

Еще 11 машин не прошли техосмотр
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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В преддверии праздников на Кубани усилили меры по обеспечению безопасности пассажирских перевозок. Проверки, которые проводили правоохранители с ноября 2018 года, показали, что не все так гладко, как должно быть.

- Автоинспекторы осмотрели более 6 000 автобусов, две трети из них – на стационарных постах ДПС, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края. - Во время проверок выявлено 243 неисправных автобуса, еще 11 машин не прошли техосмотр.

За различные нарушения на 1 600 водителей составили административные материалы.

Кроме того, автоинспекторы следили за незаконными коммерческими перевозками пассажиров и багажа на легковых автомобилях

- Выявлено 700 нарушений, привлечены к ответственности два должностных и одно юридическое лицо, - рассказали в управлении региональной безопасности. - Задержаны 43 транспортных средства.

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