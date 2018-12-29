В Сочи появятся школа и спорткомплекс для смешанных единоборств

СЕГОДНЯ 14:04 2018-12-29T14:04:51+03:00

Об этом стало известно во время встречи главы города с тренерами и спортсменами

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В городе-курорте откроют спорткомплекс для смешанных единоборств. Уже выделен участок под строительство типового здания.

А в марте 2019 года свои двери распахнет муниципальная школа единоборств. Об этом стало известно во время встречи главы Сочи Анатолия Пахомова с тренерами и учащимися спортшколы № 3.

- Буквально пять лет назад у нас было всего два боксерских зала. Сейчас - 38, - сказал глава курорта Анатолий Пахомов. - Естественно, есть материально-техническая база, есть залы для бокса, есть тренер увлеченный, и появляется результат.

Стоит отметить, на сегодняшний день в городе различные спортивные кружки и секции посещает около 60 тысяч юных сочинцев.