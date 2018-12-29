2018-12-29T09:34:55+03:00
Общество

В Краснодаре разыскивают мужчину, пропавшего на улице Камвольной

Последний раз его видели больше недели назад
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: УМВД по Краснодару.Фото: УМВД по Краснодару.
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В Краснодаре полиция объявила в розыск 48-летнего Сергея Александровича Тарасенко. В последний раз мужчину видели 19 декабря на улице Камвольной в районе КСК.

- Однако с тех пор он не объявлялся, на связь не выходил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

О том, куда он направлялся, неизвестно.

На вид Сергею 50 лет, рост его - 178 сантиметров. У пропавшего мужчины светло-карие глаза, усы и борода с проседью, есть залысины.

В день пропажи был одет в синюю куртку, черно-белый свитер, черные спортивные брюки, синие с белым кроссовки. На голове - бежевая бейсболка.

Полиция просит всех, у кого есть информация о пропавшем, позвонить по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 8 (918) 322-22-12, 8 (928) 207-92-10.

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