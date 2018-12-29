Аллею сосен в Горячем Ключе украсили 120 тысяч огней

СЕГОДНЯ 18:54 2018-12-29T18:54:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Горячем Ключе засияла центральная улица. Сосновую аллею украсили 120 тысяч лампочек декоративной подсветки. На оформление 120 деревьев ушло десять километров гирлянд.

- Чтобы превратить сосновую аллею в новую сияющую достопримечательность, электрикам потребовалась неделя, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Горячего Ключа. - Они использовали специальные уличные светодиодные гирлянды. Снег, дождь, ветер, морозы им нипочем.

Что немаловажно, во время работы они потребляют гораздо меньше электроэнергии, при этом их срок службы значительно больше, чем у обычных гирлянд.

- Будет ли новая уличная подсветка гореть круглый год или ее снимут после праздников – вопрос пока открытый, - добавляют в мэрии.