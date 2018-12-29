2018-12-29T20:02:00+03:00
Спорт

«Локомотив-Кубань» сразится с французским АСВЕЛом 2 января

Начало игры - в 20:30
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: lokobasket.comФото: lokobasket.com
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В первом матче года «Локомотив-Кубань» сойдется с главным конкурентом на стадии Топ-16. В «Баскет-холл» прибывает французский АСВЕЛ.

В заключительном матче регулярного сезона Еврокубка противник обыграл «Зенит». Но «Локо» в гостях одержал победу над «Альбой». Победа в Берлине позволила «железнодорожникам» выиграть группу В на первом этапе.

- Новый год мы начинаем большим матчем Топ-16 против одной из лучших команд Еврокубка, - сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Владе Йованович. - «АСВЕЛ Виллербан» – топ-клуб, который намерен пробиться в Евролигу по итогам сезона.

Команда лидирует в чемпионате Франции и одна из первых завоевала путевку в Топ-16 Еврокубка.

Матч пройдет в среду, 2 января. Начало игры - в 20:30.

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