«Локомотив-Кубань» сразится с французским АСВЕЛом 2 января
В первом матче года «Локомотив-Кубань» сойдется с главным конкурентом на стадии Топ-16. В «Баскет-холл» прибывает французский АСВЕЛ.
В заключительном матче регулярного сезона Еврокубка противник обыграл «Зенит». Но «Локо» в гостях одержал победу над «Альбой». Победа в Берлине позволила «железнодорожникам» выиграть группу В на первом этапе.
- Новый год мы начинаем большим матчем Топ-16 против одной из лучших команд Еврокубка, - сказал главный тренер ПБК «Локомотив-Кубань» Владе Йованович. - «АСВЕЛ Виллербан» – топ-клуб, который намерен пробиться в Евролигу по итогам сезона.
Команда лидирует в чемпионате Франции и одна из первых завоевала путевку в Топ-16 Еврокубка.
Матч пройдет в среду, 2 января. Начало игры - в 20:30.
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