В Краснодаре в новогодние праздники изменится работа общественного транспорта

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-29T09:57:04+03:00

В первые дни на линии будет меньше трамваев, зато на Рождество их пустят больше

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Зимние каникулы отразятся на работе автобусов, троллейбусов и трамваев в Краснодаре.

В первые дни нового года на линию выйдет меньше транспорта. Потому ждать нужный маршрут придется дольше.

Кроме того, 1 и 2 января общественный транспорт начнет работу позднее обычного.

- Первые рейсы от конечных остановок отправятся после 06:30, - предупреждают в КТТУ. - Также в эти дни не будут функционировать трамвайные маршруты №9, 10, 12, не выйдет на линию автобус №43.

А с 3 по 8 января станет меньше двухвагонных трамваев.

- Зато в Рождественскую ночь на 7 января организуют дополнительные рейсы дежурных трамваев от Димитрова в Юбилейный микрорайон, из Пашковского микрорайона до улицы Индустриальной и из Комсомольского микрорайона до улицы Солнечной, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в КТТУ.

Уточнить информацию о работе транспорта можно по телефону «горячей линии» 8 (861) 262-51-15.